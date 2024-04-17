Özel: Kimseyi pişman etmeyeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Başkanları’na, “Partinin sancak gemisi” ifadesiyle de İzmir Büyükşehir Başkanı’na teşekkür ederek başladı. Özel, seçimin ardından ilk Meclis grup konuşmasında özetle şunları söyledi:

“İleride bunun kitabını yazmayı düşünürüz; CHP olarak bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz. Şimdi nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine hizmet etme yükümlülüğümüz var. Grubumuzda perşembe günü, Parti Meclisimizde cuma günü, il başkanlarımızla cumartesi günü ve Türkiye’den seçilen tüm belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla cumartesi ve pazar günü bir araya gelerek bu tarihi sorumluluğun yükünü nasıl taşıyacağımızı, bize oy veren hiç kimseyi nasıl pişman etmeyeceğimizi, Cumhuriyet’in ikinci yüz yılının ilk seçimlerinde birinci parti çıkan partimizi, Cumhuriyet’in ikinci yüz yılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya, çalışmaya başlıyoruz.

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BABAEVİNE GELDİLER

Bu parti baba ocağıdır. Babaevinin tapusu ne bendedir ne benden önceki genel başkanlardadır; baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Babaevine biz çağırdık; liberal demokratlar geldi, biz çağırdık solun tüm renklerinden destek geldi, sosyal demokratlar zaten oradaydı; aslan sosyal demokratlar. Ama babaevine milliyetçi demokratlar geldi, yakasında olmasa gönlünde gözünde güneş olan iyi insanlar geldi. Ülkücüler, MHP’ye geçmişte gönül verenler, muhafazakâr demokratlar geldi. Babaevine, onları ötekileştirmeyen, şeytanlaştırmayan, en zor günde hükümetin arkasına hizalanmayıp doğru bildiğini söyleyen bizlere güveniyle Kürt demokratlar geldi. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla hakkı yenen, hor görülen kim varsa onların öyle arkasında değiliz, yanlarında değiliz, onların önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar.” (ANKARA)

YURTDIŞINDA TÜRKİYE PARTİSİYİZ

- İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi endişeyle takip ettiklerini kaydeden Özel, “CHP ülke içi siyasette şimdilik ana muhalefet partisidir, ancak yurtdışında Türkiye’nin partisidir. Bunu herkes böyle bilsin. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve tanınmasına yönelik olan inancımızı bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

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KAZAYA İÇ DENETİM

- Özel, Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili olarak da “Adli soruşturmayı takip ediyor, kendi iç denetim mekanizmalarımızı da işletiyoruz. Adaletin tecelli edeceği yer şüphesiz hukuktur. Ancak bugün Antalya’da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk ve büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün hiçbir kusuru günahı olmadığı halde tutuklanması. Allah’tan korksunlar ” dedi.

SEÇİMİ ANLATIRKEN GÖZLERİ YAŞARDI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden mesaiye başlayan TBMM’de partisinin haftalık grup toplantısına katıldı. Özel, kürsüden CHP’nin seçim başarısını anlatırken duygulandı. Sesi titreyen ve gözleri yaşaran Özel’in bu anları Hürriyet muhabirinin objektifine böyle yansıdı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

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SOSYAL MEDYA TAHMİNLERİ

-CHP Lideri’nin yüzünün önceki günlere göre daha dolgun görünmesi de dikkatlerden kaçmadı. Özel’in yeni imajı üzerine sosyal medyada yapılan yorumlarda, “botoks” veya “gözkapağı kaldırma” operasyonu geçirmiş olabileceğine dair tahminler de yapıldı. Ancak Özel’in yakın çevresi, bu veya benzer bir estetik müdahale yapılmadığını

belirtti.

İMAJ YENİLEDİ

- CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ilk kez gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında yeni imajıyla kürsüye çıktı. CHP Lideri, yoğun seçim kampanyasının son günlerinde ses kısıklığı sorunu yaşamış ve seçimden sonraki hafta ses tellerinden ameliyat olmuştu. Bu operasyonun hemen ardından göz ameliyatı olan Özel’in gözlerine mercek yerleştirildi.

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SAÇLARA HİBRİT BAKIM

Ameliyat sonucunda gözlük takmayan Özel, dün yeni saç tarzıyla da dikkat çekti. Özel’in saçlarının özel bakım tekniği ve incelikli bir bakımla boyandığı görüldü. 50 yaşındaki ana muhalefet lideri, saçında doğal beyazlıkların tamamını kapatmayan hibrit bakım yöntemini tercih etti. (ANKARA)