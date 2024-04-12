Özel, kampanyada yer alan Çocukların bayramını kutladı

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Özel, sosyal medya mesajında, “Seçim kampanyamızın filmlerindeki iki kahramanımız Ela ile Han’ın ve ailelerinin bayramlarını birer mektup ve birer küçük armağan ile uzaktan da olsa kutladım. Sözleştik, birlikte daha ne bayramlar kutlayacağız” dedi.

ATEŞ’İN EŞİNİ ARADI

Özel, çocuklara gönderdiği mektupta, “Senin de oynadığın reklam filmimizin katkısıyla büyük bir başarıya imza attık. Tüm mücadelemiz size daha güzel bir ülke ve dünya bırakabilmek için” ifadelerini kullandı. Çocuklarla telefondan görüntülü olarak da konuşan Özel, hediyeler için teşekkür eden Ela’ya, “Seçimi sayende kazandık” dedi. Han ile de görüşen Özel, onun ve ailesinin bayramını kutladı.

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Özel suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i de arayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.