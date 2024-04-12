×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Özel, kampanyada yer alan Çocukların bayramını kutladı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Ayşe Ateş
Özel, kampanyada yer alan Çocukların bayramını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 31 Mart seçimleri için çektirdiği reklam filminde oynayan çocuklar Ela ve Han ile ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Haberin Devamı

Özel, sosyal medya mesajında, “Seçim kampanyamızın filmlerindeki iki kahramanımız Ela ile Han’ın ve ailelerinin bayramlarını birer mektup ve birer küçük armağan ile uzaktan da olsa kutladım. Sözleştik, birlikte daha ne bayramlar kutlayacağız” dedi.

Özel, kampanyada yer alan Çocukların bayramını kutladı

ATEŞ’İN EŞİNİ ARADI

Özel, çocuklara gönderdiği mektupta, “Senin de oynadığın reklam filmimizin katkısıyla büyük bir başarıya imza attık. Tüm mücadelemiz size daha güzel bir ülke ve dünya bırakabilmek için” ifadelerini kullandı. Çocuklarla telefondan görüntülü olarak da konuşan Özel, hediyeler için teşekkür eden Ela’ya, “Seçimi sayende kazandık” dedi. Han ile de görüşen Özel, onun ve ailesinin bayramını kutladı.

Haberin Devamı

Özel, kampanyada yer alan Çocukların bayramını kutladı

Özel suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i de arayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Ayşe Ateş

BAKMADAN GEÇME!