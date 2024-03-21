Özel: İttifakı vicdanlarda yapıyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Trabzon, Giresun ve Ordu’daydı. Trabzon Atatürk Meydanı’nda otobüs üzerinden halka seslenen Özel, belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında fındık üreticisinin sorunlarına değinen Özel, özetle şunları söyledi: “Fındığın yüzde 70’ini üretiyoruz ancak dünya devi şirketler, kedinin yumakla oynadığı gibi bizimle oynuyor. Fındık meselesinde çok akıllı bir projeye, uluslararası tekellerin oynadığı oyunların kırılmasına, mazot, ürün desteğine ve 4 dolarlık kritik eşiğin altına inilip, fındığa inilmemesine, fındığa 4 dolar altında işlem yapılmasına karşı en sert tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Trabzon, fındık demektir. Fındığa verilecek para sadece bahçe sahibine verilecek para değil, kentin ekonomisine ve kente yapılacak katkıdır. Fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasında ve takibindeyiz.

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EMEKLİ HESABI ORTADA

Trabzon bir yandan emekli kenti. Bundan 1.5 ay önce meydanlarda emeklilerle ilgili konuşmaya başladığımda kimse emeklinin sesini duymuyordu. İki emekli öğretmenin evladı olarak emeklinin ne çektiğini bilirim. Emeklilere dedim ki, benimle ses yükseltmeye var mısınız, o gün yaptığımız çağrı, her geçen gün bir adım ileri gitti.

‘Özgür Özel çıkmış, emeklileri kışkırtıyor’ diyorlar. Sen 26 bin liralık maaşı 10 bin lira yap, 8 çeyrek altını 2.5 çeyrek altına indir. Fileyi ve buzdolabını boşalt. Vallahi kışkırtmaya da yollara dökmeye varım; siz yeter ki hakkınızı alın. Emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. En düşük emekli maaşınızla geçen sene 15 kasa hamsi alıyormuş; bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada; emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş gitmiş.

BAYRAMDA YOL PARASI

Türkiye’nin dört bir tarafından Trabzonlu var. Bayramda gelmek istiyor. Bayramda otobüs biletleri yüzde 60 zamlanmış. Bayramdan önce 600-700 lira olan biletler, 1000- 1100 lira olmuş. 5 kişilik aile, Trabzon’a gelse, annesinin, babasının yanında bayramı geçirmek istese sadece 15 bin lira yol parasına verecek. Bu konuda hızla çözüm bulmak gerekiyor. Seyahat özgürlüğü, anayasal bir özgürlüktür.”

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İMAMOĞLU VURGUSU

- Mitinge katılanlara “İmamoğlu’nu seviyor musunuz?” diye soran Özel, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da büyükşehirde iken Trabzon’da 4 AKP’li milletvekili vardı, 4 bakan vardı, büyükşehir de AKP’deydi. 10 AKP’li Trabzon’a bir hafif raylı sistem yapmadı, bir Trabzonlu İstanbul’a 10 metro yaptı. Umudun, sevginin ittifakıyız, kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat kucaklaştırıyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı meydanlarda, vicdanlarda yapıyoruz. Artık yalandan, haramdan korkan artık bunlardan uzak duran muhafazakâr demokratlar var ve Trabzon’un bütün demokratları Trabzon ittifakında var. Türkiye ittifakı, gücünü milletimizden alıyor, renklerini bayrağımızdan alıyor.”