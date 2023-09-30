Özel: İttifak potansiyelimizi kaybetmek üzereyiz

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CHP’de liderlik yarışının da yaşanacağı büyük kurultay öncesi Özgür Özel, bir grup gazeteciyle kahvaltıda bir araya geldi. “Son anketlerde partinin seçimlerden sonra izlediği tutumu olumlu bulanların oranının yüzde 11’e düştüğünü de belirten Özel, “Yani yüzde 89 ‘bir şeyler yanlış gidiyor’ diyor” dedi. Özel şu mesajları verdi:

“Seçime değişim olmadan gidilirse sonucun çok kötü, değişimle gidilirse çok iyi olacağını söyleyen sonuçlar var. (Asker delege tartışmaları) Yüzde 85 değişim diyen bir dalganın önünde kimse engel olamaz.

YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ

Bugünkü şartlarda, ittifak potansiyelimizi kaybetmek üzereyiz. Kasımda ortaya çıkacak değişim ve umutla, muhataplarımızla yeni ilişkiler kurabileceğimiz yeni bir enerji ile hareket etmeyi umut ediyoruz. İttifak ortaklarımızla yeniden görüşeceğiz. Toplumsal ittifak düzeyinde de kırılma var, bunların tamamını onarmak son derece önemli. Kurultaydan sonra avucumuzu açarak, ‘Hesabımız kitabımız yok, el sıkışmaya geliyoruz’ diyerek görüşeceğiz. Her yerde ittifak yapacağız diye bir şey yok. 2 bin 300 maddede anlaşabilmiş ittifak ortaklarının birlikte olmadıklarında kaybedecekleri yerlerde ittifak yapmaması, harakiri yapmak anlamına gelir. Şartları sonuna kadar zorlayacağız.

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Kurultayda seçilirsem artık genel başkanı da il, ilçe başkanlarını da delege değil tüm üyelerin katılımıyla seçeceğiz. Bu kurultayı biz yapıyor olsaydık, öncesinde bütün il ve ilçelerde üyelerle yapacağımız ön seçimle genel başkanı belirler, kurultayı da belirlenen adayı kamu otoritesine bildireceğimiz bir şölene çevirirdik. Cumhurbaşkanı adayımızı da kamuoyu araştırmalarından da yararlanarak yine üyelerimizle birlikte belirleyeceğiz.

İMAMOĞLU-YAVAŞ KARARI

Belediye başkan adayı göstermek Parti Meclisi’nin yetkisindedir. Genel Başkan’ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı aday göstermesi, bu iki isimde gördüğü yüksek memnuniyet oranları nedeniyle PM’de de aday gösterilecekleri ön kabulüyledir. Bu kanaati ben de paylaşıyorum, memnuniyeti yüksek olan isimler aday gösterilmelidir. Bu sembol iki isim için anlaşılabilir ama bundan sonra yeni aday açıklamaları, seçilecek PM’yi incitir. Biz anayasasızlaştırılmaya karşı çıkarken, tüzüksüzlüğe karşı susamayız.

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65 VEKİL VERİLECEKTİ

İttifak ortaklarına 39 vekil verildiğinden seçim günü sabahı haberdar olduk. Ancak diğer sıralarda da kontenjanlar vardı, seçimde yüzde 30 oy almış olsak 39 değil 65 vekil verilmiş olacaktı. Bu da bizim haberdar olduğumuz bir şey değildi.”

BASINLA BULUŞTU

- CHP Genel Başkan adaylarından Grup Başkanı Özgür Özel, Hürriyet Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Turan Yılmaz’ın da aralarında yer aldığı bir grup gazeteciyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Özel’e eşlik eden değişimciler arasında, eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve eski Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de yer aldı.

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GRUP BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKIYOR

- Genel başkanlığa aday olduktan sonra CHP Grup Başkanlığı’nı sürdürmesi tartışma konusu olan Özel “1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra Anayasa görüşmeleri de dahil yoğun gündem olacak. Bizim de kongreye yoğunlaşmamız gerek. Dolayısıyla Grup Başkanlığı yoğunluğundan belli bir süreliğine ayrılmak lazım, öyle bir düşüncem var. Meclis açılınca grubumuzdaki arkadaşlarla görüştükten sonra karar vereceğiz” dedi. Özel’in, görevinden ayrılırken Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan, grup başkanlığı seçiminin kongre sonrasına bırakılması, bu sürede de yerine bir grup başkanvekilinin vekalet etmesini isteyebileceği öne sürülüyor.