Özel: Güzel başlangıçlara vesile olsun

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Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı’ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye’nin kapılarını araladı. Ülkemiz, Ramazan Bayramı’na büyük bir ekonomik krizin tam ortasında, derin bir yoksulluğun içinde giriyor. Yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve Parlamento’da grubumuzla, krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız. Yoksulluğu yönetmek değil yoksulluğu bitirmek üzere sosyal politikalar öneriyoruz, önereceğiz.”

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Özel, Hatay’daki seçim sonuçlarına ilişkin de “Tam kanunsuzluk hali var. Başvurumuzu Yüksek Seçim Kurulu’na bizzat yapacağım” dedi.

İSRAİL’E KISITLAMA İLK ADIM

- MESAJINDA Türkiye’nin İsrail’le ticarete getirdiği kısıtlamaya da değinen Özel, “Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı’nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum.”