Özel güvenlik görevlisi sınav soruları yayımlandı! ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nde!

ÖGG sınav soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Başvuruları kabul edilen ve 20 Şubat'ta sınava katılım sağlayan adaylar www.egm.gov.tr internet sitesinden sınavın sorularını görüntüleyecek. Takvime göre, sınav sonuçları ise 12 Mart 2021 tarihinde açıklanacak. 24-26 Şubat tarihleri aralığında adaylar sınav sorularına itiraz edebilecek.

ÖGG SINAV SORULARI YAYIMLANDI

20 Şubat tarihinde organize edilen söz konusu sınavın soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. A ve B soru kitapçıkları ayrı ayrı paylaşılarak adayların erişimine açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak. https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

SINAV SORULARINA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.