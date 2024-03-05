Özel: Bu ittifak daha güçlü

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Sanat Akademisi’nde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Özel, özetle şunları söyledi: “ 31 Mart seçimleri çok önemlidir. Bu gidişata, bir dur denmezse, bir sarı kart gösterilmezse, bir kırmızı ışık yakılmazsa, Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki 4 yılda bize çok içireceği acı reçete vardır. Türkiye’nin bütün yoksullarını, işsizlerini, esnafını, çiftçilerini, emekçilerini ve emeklilerini 31 Mart’ta sandıkta birleşmeye davet ediyorum.

TÜRKİYE’Yİ SEVENLER OY VERİR

Bir tarafta Cumhur İttifakı var; AK Parti ve MHP, birbirlerine benziyorlar. ‘Kadınları sahiplendirmek lazım’ diyen, kadınları adeta eşya olarak gören, geçmişte bu ülkeye Hizbullah korkusunu yaşatan, domuz bağcıların avukatlarını Meclis’e taşıdılar ya, bir ittifak ortakları da onlar.

Haberin Devamı

MİLLET İTTİFAKI’NDAN DAHA GÜÇLÜ

Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifakın adı Millet İttifakı değil, çok daha güçlüsü var; Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı Türkiye’yi seven herkesten oy alır. Milli takım gol atınca, Filenin Sultanları şampiyon olunca ağlayandan oy alır. Türkiye İttifakı rengini kırmızı al bayraktan alır. Vatanını, ülkesini sevenleriyle biz Türkiye’yi kucaklamaya, kurtarmaya, sıkıntı çeken herkesi kucaklamaya geliyor. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Alevi’yi, Sünni’yi ayırmayan Türkiye İttifakı, Türkiye’nin geleceğin garantisidir. Birileri sürekli beka sorunlarıyla korkutmaya kalksın, Türkiye’nin zamkı, harcı Türkiye İttifakı’dır, Türkiye’yi kuran Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

SEÇMENE ÇAĞRI

Özel, ‘Halk Buluşması’nda da Lüleburgaz Belediye Başkanı ve yeniden aday gösterilen Murat Gerenli’ye destek isterken “Bu seçim hangi partiden olursa olsun zamdan, işsizlikten, yoksulluktan, çekilen bütün bu ıstıraplardan şikâyeti olanların sarı kartı gösterme seçimidir, kırmızı ışığı yakma seçimidir. O ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarının kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘ESAS VERGİ VERMESİ GEREKENLER VERMİYOR’

Konuşmasında ekonomiye de değinen Özel, şunları ifade etti: “Bugün emekli 10 bin liraya geçinmek zorunda. Miting alanlarında soruyorum, meydanın yarısından fazlası emekli. Emeklinin yüzde 70-80’i en düşük emekli maaşıyla geçiniyor. Yediği ekmekten, içtiği sudan, torununa aldığı sütten vergi kesiliyor. Türkiye 100 lira verginin 68’i doğal vergilerle, 21’i maaştan kesilen vergilerle oluyor, toplam yüzde 89. 100 lira vergi karşılıyoruz, yüzde 89’u ya çalışanın maaşından ya da dolaylı vergi. Yani fabrikanın sahibiyle bekçisi, ekmek aldığında aynı vergiyi ödüyor, mazot aldığında aynı vergiyi ödüyor. Kazançtan alınan vergiler sadece yüzde 11. Bunun da büyük kısmı yine esnafın, KOBİ’nin ödedikleri. Esas vergi vermesi gerekenler Türkiye’de vergi vermiyor. Böylesine bir adaletsiz sistem. 28 Mayıs’ta verin oyunuzu kardeşinize hayat pahalılığını düşüreceğiz diyenler 19 liralık mazotu 40 lira yaptılar. 28 Mayıs’tan bugüne gıda enflasyonu yüzde 80’leri aştı.”