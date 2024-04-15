Özel başkanları topluyor

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Göz operasyonuyla gençlik yıllarından beri kullandığı gözlüklerinden kurtulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tatilinin ardından ilk olarak yarın partisinin Meclis grubunda kürsüye çıkacak. Cuma günü de Parti Meclisi’ni (PM) toplayacak Özel, PM’de seçim sonuçlarının değerlendirmesinin yanı sıra önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği yoğun gezilerinin programını da şekillendirecek.

Özel, programında bir son dakika değişikliği olmazsa 17 Nisan Çarşamba günü de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar, Yeşiller Grubu Genel Başkanı Frank Schwabe’nin daveti üzerine, grubun bahar oturumuna katılmak üzere Fransa’nın Strazburg kentine gidecek. Özel’in “siyasi akrabalarım” dediği Avrupalı sosyal demokrat liderlerden oturuma katılanlarla görüşmeler yapacağı da belirtiliyor.

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BU KEZ PARTİ İÇİ SEÇİM HEYECANI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan Grup Başkanvekilliği için de CHP’de bu hafta seçim yapılacak. Kulislere göre, son kurultayda Özel’i destekleyen Ankara Milletvekili Murat Emir ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yarışacak.

Özel yerel seçim başarısının ardından hafta sonu da belediye başkanları ile il başkanlarını Ankara’da toplayacak. 20-21 Nisan tarihlerindeki toplantılarda Özel’in yeni döneme ilişkin bilgilendirme yapacağı ve “zafer sarhoşluğu, rehavete yer yok, çalışmaya devam edeceğiz” mesajını vereceği belirtiliyor. Toplantıda, özellikle küçük ve olanakları sınırlı belediyelere destek amacıyla “kardeş belediye” uygulaması kapsamında eşleştirmelerin yapılması bekleniyor.

TEŞEKKÜR TURUNA ÇIKIYOR

- Özgür Özel, PM’de şekillenecek program kapsamında özellikle yeni kazanılan il ve ilçeler başta olmak üzere kapsamlı bir “teşekkür” turuna da çıkacak. Özel’in bu ay başlatacağı bu gezilerini yaz boyu sürdüreceği belirtildi.

ORTADOĞU YORUMU: TANSİYON DÜŞMELİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgeyi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izlediklerini belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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“Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun ‘Yurtta barış dünyada barış’ vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz.”