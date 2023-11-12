Özel ‘A Takımı’nı seçti... Kurmaylarıyla Ata’nın huzurunda

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni MYK listesini açıklayacağı basın toplantısı iki saate yakın rötarla başladı. 15.00 olarak ilan edilen toplantı 17.00 civarında başlarken, PM’de bazı isimlere itiraz olduğu kulislerde konuşuldu.

SON DAKİKA RÖTUŞU

İtirazların odağında Ensar Aytekin’in olduğu, bazı isimlerde de son dakikada görev değişiklikleri yapıldığı belirtilirken Özel de basın toplantısında, “MYK listemize ilişkin sunum yaptım, eleştirileri aldım, bir iki küçük rötuş da yaptık. Sonuçta ortak akılla yaptık” dedi.

YAŞ ORTALAMASI 46

Özel, yaş ortalamasını 46 olarak açıkladığı 24 kişilik MYK’sını “idari görevler” ve “gölge kabine” olarak iki bölümde oluşturdu. Özel’in “idari görevli” MYK üyeleri şu isimlerden oluştu: Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm.

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İŞTE GÖLGE KABİNE

- Özel, MYK’sında yer verdiği şu isimleri de “gölge kabine” olarak görevlendirdi: Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Selin Sayek Böke, Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu.

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MUHALİFLER DE LİSTEYE GİRDİ

- Özel’in yeni “A takımı” için kulislerde “dengelerin gözetildiği bir liste” yorumları yapıldı. Listedeki isimlerden Yücel, Aytekin, Bulut, Bakan, Gökçen, Çiftçi, Karasu, Akbaz Özel’e, Zeybek, Karabat, Böke, Uzun, Kılıç, Özçağdaş İmamoğlu’na yakın isimler arasında sayılıyor. Yavuzyılmaz, kurultayda yarışan iki listenin de dışından gelerek PM’ye girerken, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinden PM’ye giren isimlerden Nazlıaka, Tüm ve Yardımcı da yeni MYK’da yer aldı.

KOMUTANA ÇİÇEK

- Özel ziyaret sonrası Anıtkabir Komutanı Albay Yaşar Karaoğlu’na çiçek verdi. Çıkışta da vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İKTİDAR OLAMADIK MAHCUBUZ

38’inci Olağan Kurultay’da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, deftere özetle şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultay’ımızda görev alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurundayız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Cumhuriyet’imizin 2’nci yüzyılında ilk kurultayımız, bizlere iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapma görevi verdi. Bu görevi yerine getirecek, ardından bizleri vasiyet ettiğiniz gibi diğer büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında ayrım gözetmeden, tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz.”