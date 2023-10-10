Özcan’ın ihracı kesinleşti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiden ihracının kesinleştiğini duyurdu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özcan’ın başvurusunu inceleyen Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihraç kararını hukuka uygun bulduğunu açıkladı. Çelik, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce tescillendi. İhraç kararına karşı Tanju Özcan’ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; ihraç kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek Tanju Özcan’ın açtığı davanın reddine karar verildi. Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta” dedi.

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BOLULULAR DERS VERECEK

Tanju Özcan karar üzerine yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da şu an mutluluktan önüne gelene sarılıyordur. Maalesef partide söz sahibi olan bazıları dik durmadı, arkamda durmadı. Söylediklerimden ve yaptıklarımdan pişman değilim. Boluluların, Kılıçdaroğlu'na gereken dersi vereceğini umuyorum" diye konuştu.

İhraç kararının ardından Özcan’ın CHP Bolu İl Başkanlığı’ndaki fotoğrafı, CHP’li Bolu Belediyesi Meclis Üyesi İlkay Bayrak tarafından duvardan alınıp, çöpe atıldı. m ANKARA