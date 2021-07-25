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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 08:55 | Son Güncelleme:

Otogarda bayram yoğunluğu

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirenler İstanbul'a dönmeye başladı. Yarın iş başı yapacak olanlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul’a geri dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşandı.

Ailesi Kayseri’de bayramı geçiren ve otogarda ailesini bekleyen Erhan Öztürk, "Benim çocuklar dün 6’da yola çıktılar çok fazla yoğunluk varmış yollarda. Bekliyoruz bakalım. Kayseri’den geliyorlar, yolda çok fazla yoğunluk varmış, özelikle Bolu tarafında. Kazasız belasız bir şekilde gelirler inşallah" dedi. Manisa’da gelen Abdullah Akkuş ise, "Tatil çok iyi geçti. Manisa Turgutlu’dan geliyorum. Bayram gayet iyi geçti. Gelirken feribotla geldik buraya" ifadesini kullandı.

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