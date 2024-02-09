Otizmli öğrenciyi öğretmeni dövdü

Haberin Devamı

İstanbul Büyükçekmece’de faaliyet gösteren otizm spor okuluna giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir A. (24), 6 Şubat Salı akşamı eve döndükten sonra annesine, “Öğretmen sopayla beni dövdü, boğazımı sıktı, bacağıma vurdu” dedi. Bunun üzerine Telli A., oğlunun tişörtünü çıkardı ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla karşılaştı. Oğluyla hastaneye giden anne, tedavi işlemlerinin ardından Kumburgaz Polis Merkezi’ne gitti. Telli A. oğlunu dövdüğünü iddia ettiği öğretmen Veysel B.’den şikâyetçi oldu. Oğlunun vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polise delil olarak sundu. Annenin şikâyeti üzerine polis inceleme başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B.’nin tutuklandığı öğrenildi.

‘ÜNİVERSİTE MEZUNU BİLE DEĞİL’

Kadir A.’nın annesi Telli A., “Eli kıpkırmızı olmuştu, neyle vurduğunu bilmiyorum. Eşofmanını indirdim, indirmez olaydım. Söyledikçe o anı yaşıyorum ben. Yani bu çocuk işkence görmüş, dayak değil. Hemen görür görmez okul müdürüne gönderdim, ‘Hocam, Kadir bu durumda’ dedim. ‘Telli Hanım yarın gelin konuşalım’ dedi. Avukatlarla hemen hastaneye gittik, darp raporunu aldık, sonra karakola gittik. Lütfen herkes cezasını görsün” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘BASİT BİR YARALAMA SUÇU DEĞİLDİR’

Kadir’in ablası Ruken A. ise “Şiddet gösteren bu kişi fikrimizce üniversite mezunu bile değil. Spor okuluyla alakalı bir eğitim geçmişi var, ondan bile şüpheliyiz çünkü çok küçük bir yaşta. Hiçbir şekilde eğitimi olmayanın, bu özel çocukların, normal çocuğun yanına bile gitmemesi gerekiyor. Anaokulunda bile çalışmaması gereken bir insana çocuklar nasıl emanet edilebilir bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan avukat Mehmet Atasoy ise “Şüphelinin işlemiş olduğu bu suç, basit bir yaralama suçu değildir. Bu suç bedenen ve ruhen kendini savunamayacak durumda olan, yüzde 70 engelli raporu bulunan otizmli birine karşı sistematik olarak yapıldığında, Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesinde yer alan eziyet suçunu oluşturmaktadır. Emniyet güçlerimiz kamera kayıtlarını ivedilikle incelemiş ve şüphelinin yakalanmasını sağlamıştır. Şüpheli an itibariyle işlemiş olduğu bu suç sebebiyle tutuklanmıştır. Biz şüphelinin en üst sınırdan cezalandırılması ve de bedenen ve ruhen kendini savunamayacak olan bireylere karşı, bu suçu bir daha işlememesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.