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Otel odasında ölü bulundu! Midesindeki uyuşturucu paketleri patladı

#TRABZON#Uyuşturucu#Otel
Otel odasında ölü bulundu Midesindeki uyuşturucu paketleri patladı

Trabzon'da A.I. (27) kaldığı otel odasında ölü bulundu. Uyuşturucu kuryesi olan A.I.’nın, midesinde sakladığı uyuşturucu paketlerinin patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

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Olay dün saat 13.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Otel çalışanları, müşterileri A.I.'yı odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, A.I.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kuruma kaldırıldı.

Polisin araştırmasında A.I.'nın uyuşturucu kuryesi olduğu, olaydan 1 gün önce kentte geldiği anlaşıldı. Yapılan otopside, A.I.’nın midesinde bilye büyüklüğünde 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulundu. A.I.'nın, midesinde sakladığı uyuşturucu paketlerinin patlaması nedeniyle zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor. 

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#TRABZON#Uyuşturucu#Otel

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