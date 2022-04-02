Uydu görüntüleri doğruladı! Ruslar Antonov Havalimanı'ndan çekildi...

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Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken geçtiğimiz hafta Kiev bölge valisi "Farklı Rus konvoylarının hareketini gözlemliyoruz. Bazı Rus askerleri Belarus sınırına doğru ilerliyor" ifadelerini kullanarak Rus kuvvetlerinin Gostomel'i terk ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Gostomel'deki Antonov Havalimanı'ndan gelen uydu görüntüleri Rus birliklerinin çekildiği iddiasını doğruladı.



Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüsü, Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov havaalanına genel bir bakış sunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KARGO UÇAĞINI VURMUŞLARDI

Antonov hava sahasının ele geçirilmesi, savaşın ilk günlerinde Ruslar tarafından kazanılan ilk büyük zaferdi. 27 Şubat'ta Rus birlikleri Gostomel'deki havaalanına saldırarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipi "Mriya" adlı uçağı vurmuş ve alanda sert çatışmalar yaşanmıştı.

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RUS MEDYASI ŞOV HALİNE GETİRMİŞTİ



Rusya Savunma Bakanlığı, hava üssünün ele geçirilme kolaylığını öven bir çok video hazırlamış ve bunlar günlerce Rus devlet medyasında yayınlanmıştı. Hatta Rus medyası bölgenin kendi ellerinde olduğunu ne kadar güvenli olduğunu göstermek için askerlerle birlikte havaalanına uçuşlar gerçekleştirmişti.



Uydu görüntülerinde çatışmaların verdiği ağır hasar da gözler önüne serildi

Maxar Technologies'den gelen son uydu görüntüleri Rus birliklerinin bölgeden aniden kaybolduğunu ortaya koydu. Önceki uydu görüntülerinde Rus birliklerinin askeri araçlar etrafına toprak setler inşa ettiği görülürken alan şimdi bomboş.

Askeri analistler Rusya'nın havaalanından çekilmesini cephede azalan askeri başarının bir başka örneği olarak gösteriyor.





Antonov havaalanı ve çevresi bomboş görünüyor

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BATI ÇEKİLME İDDİASINA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Bölgeden ayrılan askeri ve topçu birliklerinin nereye gittiği henüz belli değil. Rusya savunma bakan yardımcısı bir kaç gün önce askeri operasyonda ikinci aşamaya geçtikleri için Kiev çevresindeki faaliyetlerini azaltacağını ve bundan sonra doğudaki Donbas bölgesine odaklanacaklarını açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de yaptığı açıklamada “Aldığımız bilgilere göre Rus birlikleri çekilmiyor, yeniden konuşlanıyor. Rusya, Donbas bölgesinde saldırılarını güçlendiriyor. Aynı zamanda Ukrayna’nın Kiev ve diğer şehirlerindeki baskısını sürdürüyor” ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi ise "Rusya'nın çekilme hamlesinin yeniden konumlandırma olduğuna inanıyoruz. Bu birliklerden herhangi birinin eve geri döndüğüne veya savaştan sonsuza kadar uzaklaştırıldığına dair herhangi bir belirti görmedik." dedi.

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