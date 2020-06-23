ÖSYM Başkanı’ndan velilere çağrı: Okul önünde beklemeyin

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 27-28 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ÖSYM’nin hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı bilgisini veren Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

“Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. YKS’nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleriyle de gelebilecek.

OKUL BAHÇELERİ ÖĞRENCİ VE GÖREVLİ DIŞINDAKİLERE YASAK

Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini sınav sırasında da çıkarmayacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor.

COVID-19 HASTALARI AYRI BİNADA GİRECEK

COVID-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. COVID-19 tanısı konulmuş, tedavisi tamamlanmış veya vaka teması olup karantina sürecinde olan adaylar ve pozitif şüphesi bulunanların sınavdan önce bu durumlarını ÖSYM Başkanlığı’na iletmeleri gerek. Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacak, ilk atandıkları sınav binasına gitmeyecek.”

HÜRRİYET UYARMIŞTI LGS’de okul önünde biriken velileri manşet yapan Hürriyet, “Haftaya böyle olmasın” diye uyarmıştı.



PANDEMİYE ÖZEL BİR YKS

ÖSYM Başkanı Aygün, bu yılki YKS ile ilgili şu detayları da açıkladı:

BARAJ PUANI 170’E ÇEKİLDİ: Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yılki 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi.

ADAYLAR 2. DÖNEMDEN SORUMLU DEĞİLLER: 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacak. 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Bu kapsamda YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika süre verilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 180 dakika olacak, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran’da saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika süre verilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK: Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

SONUÇLAR 28 TEMMUZ’DA

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sonuçlarının, 28 Temmuz 2020’de açıklanacağını söyledi.