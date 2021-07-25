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DHA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 21:43 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de korkutan deprem!

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Osmaniye'de korkutan deprem!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi’nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

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