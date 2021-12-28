Osmaniye'de balık ölümlerine inceleme

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Ceyhan Nehri üzerinde kurulu olan Aslantaş Barajı'nın Kadirli ilçesi Kızyusuflu ve Karatepe köyleri arasında kalan bölümündeki gölde kıyıya vuran yüzlerce balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.



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