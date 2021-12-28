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Son dakika: TURKOVAC aşısında randevular açılıyor! Etkinlik oranı da belli oldu

#TURKOVAC#Koronavirüs#Aşı
Son dakika: TURKOVAC aşısında randevular açılıyor Etkinlik oranı da belli oldu

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. TURKOVAC aşısıyla vatandaşlara Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor. TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi. İşte TURKOVAC aşısıyla ilgili son gelişmeler...

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Seri üretimine başlanan yerli aşı TURKOVAC inceleme sürecinde. Örneklem yöntemiyle kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Aşıların bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.

Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllünün katılımıyla kanıtlandı. Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.

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HER SINAVDAN BAŞARIYLA GEÇTİ

Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu.

Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.

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Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.

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YERLİ AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR

TRT'nin haberine göre inceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak.

Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.

"YÜZDE YÜZ ANTİKOR ÇOK CİDDİ BİR SONUÇ"

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum, bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum" demişti.

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