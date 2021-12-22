Son dakika... Turkovac'a acil kullanÄ±m onayÄ±! YÄ±l bitmeden uygulanmaya baÅŸlanacak

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "AÅŸÄ±yÄ± kendimiz Ã¼retmek iÃ§in uzun sÃ¼redir Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Grup toplantÄ±mÄ±zdan sonra inÅŸallah bu konudaki mÃ¼jdeyi canlÄ± baÄŸlantÄ± ile duyuracaÄŸÄ±z. ÅžanlÄ±urfa'daki bu merkez, bir diÄŸer adÄ±m da Ä°stanbul'da atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mla Turkovac inÅŸallah tÃ¼m dÃ¼nya ile tÃ¼m insanlÄ±k ile buluÅŸuyor" demiÅŸti.

TURKOVAC AÅžISI ACÄ°L KULLANIM ONAYI ALDI

Bakan Koca, "Yerli Kovid-19 Turkovac aÅŸÄ±mÄ±z bugÃ¼n itibariyle acil kullanÄ±m onayÄ± almÄ±ÅŸ durumda ve Ã¼retime baÅŸlamÄ±ÅŸ olduk. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m, bugÃ¼n ÅžanlÄ±urfa'daki Ã¼retim merkezlerindeyiz. 50 yÄ±l sonra TÃ¼rkiye hÃ¼creden baÅŸlayarak, TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼zde 100 ÅŸekilde bir aÅŸÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ oldu" dedi.

Bakan Koca "Dolum tesislerinde, dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ãœretim baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu. YÄ±l bitmeden acil kullanÄ±m onayÄ± ve Ã¼retimi baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu. Bu baÅŸarÄ± liderliÄŸinizde bÃ¼tÃ¼n milletin baÅŸarÄ±sÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

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TURKOVAC AÅžISINI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Bakan Koca, "Bir takÄ±m tetkikleri yapÄ±lÄ±yor olacak. Bir hafta, 10 gÃ¼n iÃ§inden bu tetkiklerin biteceÄŸini umuyoruz. YÄ±l bitmeden, gelecek hafta sonundan itibaren baÅŸta ÅŸehir hastanelerimizde yÄ±l bitmeden yaygÄ±n kullanÄ±ma geÃ§miÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar...

AÅŸÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸtirilmesi ve Ã¼retilmesinde gÃ¶rev alan herkesi tebrik ediyorum. DÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± bilinen en etkili yÃ¶ntem olan aÅŸÄ±nÄ±n Ã¼lkemizde Ã¼retilebilir hale gelmesi Ã§ok Ã¶nemlidir.Â Uzun bir Ã§alÄ±ÅŸma ve hazÄ±rlÄ±k dÃ¶neminin ardÄ±ndan gereken onaylarÄ± alan Turkovac aÅŸÄ±mÄ±z milletimizi salgÄ±na karÅŸÄ± en etkili ÅŸekilde koruma gayretlerimizinÂ sonucudur.

ERDOÄžAN'DAN VATANDAÅžLARA TURKOVAC Ã‡AÄžRISI

BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aÅŸÄ± olmak iÃ§in tÃ¼m riskleri gÃ¶ze alarak kendi Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ beklediÄŸini biliyorum, bu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede randevularÄ±nÄ± alarak Turkovac aÅŸÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmaya davet ediyorum.

"AÅžIMIZI TÃœM Ä°NSANLIKLA PAYLAÅžMAKTAN MEMNUNÄ°YET DUYACAÄžIZ"

SalgÄ±n dÃ¶neminde maske baÅŸta olmak Ã¼zere elimizdeki tÄ±bbi malzemeleri paylaÅŸtÄ±k. DiÄŸer yerlerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÅŸÄ±lardan bir kÄ±smÄ±nÄ± da dost Ã¼lkelere gÃ¶nderiyoruz. Turkovac'Ä±n Ã¼retimiyle birlikte aÅŸÄ±mÄ±zÄ± tÃ¼m insanlÄ±kla paylaÅŸmaktan memnuniyet duyacaÄŸÄ±z.

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TURKOVAC AÅžISININ ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ° NASIL?

Bilim Kurulu Ãœyesi AteÅŸ Kara, "PCR'Ä± pozitif olan, ÅŸikayeti olanlarla deÄŸerlendirildiÄŸi zaman Turkovac kolunda sadece 20 kiÅŸi karÅŸÄ± kolda 40 kiÅŸi vardÄ±. Bizim aÅŸÄ±mÄ±zÄ±n daha etkili olduÄŸunu gÃ¶sterdi. Hastaneye yatan, yoÄŸun bakÄ±ma ihtiyaÃ§ duyan hiÃ§ hastamÄ±z olmadÄ±. Bizim aÅŸÄ±mÄ±z hatÄ±rlatma doz olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda antikor dÃ¼zeyinde 4 kat fazla artÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k" dedi.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'DAN TURKOVAC MESAJI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sosyal medya hesabÄ±ndan "BugÃ¼n, Ã¼lkemizin ilk yerli koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± TURKOVACâ€™Ä±n seri Ã¼retime geÃ§iÅŸinin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. TÃ¼m insanlÄ±kla paylaÅŸmaktan memnuniyet duyacaÄŸÄ±mÄ±z aÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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