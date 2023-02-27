Osmaniye'de 140 bina yıkıldı, 86 enkaz kaldırıldı

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Osmaniye’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 69 bin 872’si hasarsız, 7 bin 161'i ağır hasarlı, 25 bin 509'u az hasarlı, 1141’i orta hasarlı ve 458 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. Cumhuriyet savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar 140 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 86 enkaz ise kaldırıldı.