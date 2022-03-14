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Ortaköy'de otelin 7. katından düşen Ebru Cizdam hayatını kaybetmişti! Şok görüntüler çıktı: Koridorlarda sürüklemiş

#İstanbul#Ortaköy#Ebru Cizdam
Ortaköyde otelin 7. katından düşen Ebru Cizdam hayatını kaybetmişti Şok görüntüler çıktı: Koridorlarda sürüklemiş

İstanbul Ortaköy'de kaldığı otelin 7.'nci katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Ebru Cizdam'ın birlikte yaşadığı Özgür Aydoğan tarafından koridorda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde odadan kaçmaya çalışan Cizdam, Özgür Aydoğan tarafından otel koridorunda sürükleniyor.

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Ortaköy'de bulunan bir otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (41), 7.'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam, saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıkıyor. Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, genç kadını odaya sokmaya çalışıyor.

Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Ebru Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinden bir şey arayan Özgür Aydoğan ise daha sonra kadının peşinden gidiyor. 

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