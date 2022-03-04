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Ebru Cizdam'ın oteldeki ölümü! Çiftin tartışırken son görüntüleri çıktı

#İstanbul#Beşiktaş#Otel

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin çatısından atlayarak hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın (41) gözaltına alınan ve olay sırasında aynı odada bulunan eşi Özgür Aydoğan (42) tutuklandı. 26 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan çiftin, ticaret ve turistik gezi amacıyla Almanya'dan İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Çiftin olaydan kısa süre önce sokakta yaşadıkları tartışma güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Yıldız Mahallesi'nde bulunan bir otelde önceki gün meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık eşi Özgür Aydoğan gözaltına alındı.

Ebru Cizdamın oteldeki ölümü Çiftin tartışırken son görüntüleri çıktı

"ONU İNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN AŞAĞI DÜŞTÜ"

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söylediği belirtildi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

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Ebru Cizdamın oteldeki ölümü Çiftin tartışırken son görüntüleri çıktı

Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.

Ebru Cizdamın oteldeki ölümü Çiftin tartışırken son görüntüleri çıktı

ÇİFTİN TARTIŞMASINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Öte yandan çiftin olay öncesinde sokakta yaşadıkları tartışma ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Özgür Aydoğan'ın kendisine doğru hamle yapan eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Poliste işlemleri tamamlanan Özgür Aydoğan adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan Özgür Aydoğan adliyeye sevk edildi. Özgür Aydoğan tutuklandı.

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