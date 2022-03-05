İstanbul'da otelin 7'nci katından düşen Ebru Cizdam son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Almanya'da yaşayan Ebru Cizdam ve Özgür Aydoğan (42) çifti, ticaret ve turistik amaçlı İstanbul'a geldi. Gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, 3 Mart gecesi Beşiktaş'ta kaldıkları otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cizdam, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre önce çiftin sokakta yaşadıkları tartışmaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Aydoğan’ın kendisine doğru hamle yapan 26 yıllık eşi Ebru Cizdam’ı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

ACI KARELER Ebru Cizdam son yolculuğuna uğurlandı Haberin Tüm Görselleri

Polis tarafından gözaltına alınan Özgür Aydoğan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Cizdam’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Edirne’ye getirildi. Cizdam için öğlen Eski Cami'de cenaze namazı kılındı.

Haberin Devamı

ANNELERİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Cenazede Cizdam’ın çocukları İlayda ve Baran, annelerinin tabutunun başında gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Ebru Cizdam, Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.