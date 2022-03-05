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İstanbul'da otelin 7'nci katından düşen Ebru Cizdam son yolculuğuna uğurlandı

#Beşiktaş#Ebru Cizdam#Cenaze
İstanbulda otelin 7nci katından düşen Ebru Cizdam son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin 7'nci katından düşüp yaşamını yitiren Ebru Cizdam (41), memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Cizdam'ın tabutunun başında kızı İlayda ile oğlu Baran gözyaşı döktü.

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Almanya'da yaşayan Ebru Cizdam ve Özgür Aydoğan (42) çifti, ticaret ve turistik amaçlı İstanbul'a geldi. Gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, 3 Mart gecesi Beşiktaş'ta kaldıkları otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cizdam, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre önce çiftin sokakta yaşadıkları tartışmaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Aydoğan’ın kendisine doğru hamle yapan 26 yıllık eşi Ebru Cizdam’ı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

ACI KARELER

Ebru Cizdam son yolculuğuna uğurlandıEbru Cizdam son yolculuğuna uğurlandıHaberin Tüm Görselleri

Polis tarafından gözaltına alınan Özgür Aydoğan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Cizdam’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Edirne’ye getirildi. Cizdam için öğlen Eski Cami'de cenaze namazı kılındı.

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ANNELERİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Cenazede Cizdam’ın çocukları İlayda ve Baran, annelerinin tabutunun başında gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Ebru Cizdam, Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Beşiktaş#Ebru Cizdam#Cenaze

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