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Ortak tuvalete kamera

#Gizli Kamera#Tuvalet#Suç Duyurusu
Ortak tuvalete kamera

İstanbul Bayrampaşa’daki bir iş güvenliği firmasının eski çalışanları, firma ortaklarından O.A.’nın (38) kadın ve erkek çalışanların ortak kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirip görüntü çektiğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

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Gizli kamera düzeneğini ve hafıza kartlarını bulan eski çalışan Denizcan Kaygusuz, suç duyurusunun üzerinden 4 ay geçtiğini belirterek “Ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar olduğuna şahit oldum. Şirketin ortaklarından O.A.’nın, bu işyerinin tuvalet kısmında kadınların, ofis çalışanlarının gizli kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım, orada çalışmış olan bayan arkadaşlarımıza ilettim. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken ki görüntülerini savcılığa sunduk” dedi.

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'KANIMIZA DOKUNUYOR'

Ofiste bir ay asistan olarak çalışan müşteki Reyhan Yıldırım ise “Kendisinin dışarıda elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi davranması kanımıza dokunuyor” diye konuştu.

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İddiaları sorduğumuz O.A. suçlamaları reddederek karşı şikâyette bulunduğunu ve konuşmak istemediğini söyledi.

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#Gizli Kamera#Tuvalet#Suç Duyurusu

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