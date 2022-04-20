İmparatorluk kapısına vandal eli

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İstanbul’un dünyaca ünlü simge yapılarından Ayasofya Camisi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı’nın zarar gördüğü ortaya çıktı. Ana salona açılan 9 kapıdan biri olan ve yalnızca imparator kullanıldığı için ‘İmparator Kapısı’ adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından dün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü. Bu üzücü olay, Sanat Tarihi Derneği’nin sosyal medyadan paylaşımla ortaya çıktı. Sanat Tarihi Derneği’nin tarihi kapının 2017’de çekilen fotoğrafı ile son halinin yer aldığı paylaşımında şöyle denildi: “Fotoğraflar ortadadır ve hiçbir dezenformasyon da yoktur. Ayasofya Camii ülkemizin en önemli kültürel miraslarındandır. Kapıda görülen sorun 2017’de giderilseydi ve önlemler alınsaydı kapı bu hali almayacaktı. Artık kapı korunmaya alınmalı ve restorasyon süreci başlatılmalıdır.”

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CEZASI 5 YILA KADAR HAPİS



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya hesabından, Sanat Tarihi Derneği’nin konuya ilişkin yapılan paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi:

“Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.”



'DAHA DİKKATLİ OLUNMALI'



Ayasofya Camisi’nde çalışan rehber ve kent araştırmacısı Selçuk Eracun, şunları söyledi: “Kapı daha öncesinde sağlamdı. Cami olduğu dönem içerisinde yoğun ziyaretçi akışı da oluyor. Belki gözden kaçtı, öyle bir tahribat olmuş olabilir. Düzeltilebilir, tamir olur. Ama o kapının geçmiş hikâyesi var. Yani Nuh’un Gemisi’nden alınmış diye böyle bir rivayet vardır. Bundan sonra daha iyi korunmalı ve dikkatli olunmalı.” Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili “Üzüntü veren iğrenç bir vandalizm” açıklamasında bulunarak yetkililerden, sorumluların yakalanıp adalete sevk edilmesini istedi.

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İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada olayı doğrulayıp “Vatandaş bir parça almış oradan. Laboratuvardan gelen konservasyon ekibimiz kapıyı tamir edecek. Biz konuyla ilgili soruşturma başlattık. Savcılık soruşturması da devam ediyor, kamera görüntüleri inceleniyor” dedi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Ayasofya Camisi İmparatorluk Kapısı’nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir” denildi.