Ormancılara ‘Orman Bakanlığı’ sözü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski orman bürokratları ve mühendisleriyle bir araya geldiği toplantıda özetle şöyle konuştu: “Son yıllarda yangınların arttığını görüyoruz. İklim değişikliğiyle birlikte özellikle Akdeniz havzasında yangınların artacağını uluslararası kuruluşlar ifade ediyorlar, raporlar yayınlıyorlar. Akdeniz havzasındaki ülkelerin yangınlara karşı ortak hareket etmesi gerekiyor. İtalya’da, Yunanistan’da çıkan yangına biz de müdahale etmeliyiz, eğer bizde çıkarsa Akdeniz’deki bütün ülkeler bizdeki yangına müdahale etmeli. Akdeniz ormanlarını korumak zorundayız.

BAĞIMSIZ BAKANLIK

Bizim düşüncemiz bağımsız, sadece ormanla ilgilenen bir Orman Bakanlığı’nın kurulmasıdır. Ormanlara eğer önem veriyorsak ormanları koruyacak, büyütecek, ormanda yaşayanları koruyacak bağımsız bir birime ihtiyacımız var. Bunu düşünüyoruz ve yapacağız. Orman sadece ağaçtan ibaret değil. Orada bizim dışımızda yaşayan canlılar da var. Onları da korumamız, yaşamına saygı göstermemiz lazım.

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ORMANA ZARAR VERİYOR

Orman köylülerinin büyük hak kayıplarına uğradığını biliyoruz. Son yıllardaki bazı politikalar orman köylülerinin yoksullaşmasına yol açtı. Türkiye’de en fakir köylü orman köylüsüdür. Ormanın korunması için onların da korunması lazım. Onları da ormana sahip çıkacak temel aktörler haline getirmek lazım. Orman köylüsü ile bakanlık arasındaki kavga sadece ormana zarar veriyor.

KIRSALDAKİ MUTLULUK

Ormanla ilgili Orman Bakanlığı’nın yapacağı her şeyde orman köylüleri temel aktör olarak görev alacaklar, ağacın dikiminden kesimine kadar. Bütün orman köylülerinin de sigortaları olacak. Kırsalda yaşayan bütün kadın ve gençlerin sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları sağlanacak, primlerini de devlet ödeyecek. Böylece kırsalda çalışan kişi mutlu olacak,”

ERDOĞAN’A VİZYON YANITI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklayacağını duyurduğu yeni vizyonuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ormancılarla buluşmasının ardından gazetecilerin sorusu üzerine, “Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin, kendisine bir çağrım var. 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin, vizyon nedir kendisine öğreteceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın, Erdoğan’ın da endişesi olmasın. Erdoğan’ın ufku nasıl aşılırmış vizyon konuşmamda ben ona göstereceğim” dedi. (ANKARA)