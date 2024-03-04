Orhan Şen'den İstanbul ve birçok ile uyarı! Saat verdi: Çamur yağacak

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Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre Yurt genelinde yarından itibaren yağışlı hava hâkim olacak. Doğu Anadolu ve Batı'da ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve birçok ilde yağışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. CNN TÜRK’e konuk olan Şen’in konuşmasından satır başları şöyle:

Bahar aylarında Afrika üzerinden toz gelir bize. Bu yüzey tozu değil yukarıdan gelir. Bu da Marmara ve kuzeyini etkiler. 200 metreküp toz şeklinde olacak. Adana, Mersin, Bilecek, Düzce, İstanbul’da tozun olduğunu görüyoruz. Bu toz havada durur, görmeyiz ama yağmur yağarsa etkisini hissederiz. Yarın da İstanbul’a öğlenden sonra yağmur gelecek. Bu yağmurla İstanbul’un batı ilçelerinde çamurlu şekilde görülebilir. Böyle üzerimize toprak gibi yağmayacak ama yağmur damlacığının içerisinde çamur olacak. Balkonda, camlarda çamaşırlarınızı tutmayın, arabalarınızı yıkamayın. Yağmurlu çamur 1 gün yağacak.

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Kararlı bir atmosferden kararsız bir atmosfere geçiyor Türkiye. Sis kararlı atmosferin göstergesidir. Yarın sabah 9 civarında Muğla, İzmir Aydın taa ki Çanakkale’ye olan kısımda çok kuvvetli yağmur geliyor. Su baskınları yapabilir. Salı günü bu yağmur İstanbul’a da öğleden sonra gelecek ama o kadar şiddetli olmayacak. Akşam saatlerinde ise bu yağmurun Ankara’da etkisini göreceğiz.

Bu hafta böyle kararsız atmosfer var dedik bu da yağışlar olacak demektir. Sıcaklıklar da ilk 2 gün düşüş olmuyor ama Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Bu hafta soğuk etkili olacak. Cuma Cumartesi ise soğuklarla birlikte Anadolu ve Doğu Karadeniz’e ciddi kar yağışı geliyor.

Bu seneki yaz aylarının ortalamanın üzerinde sıcaklıklarla geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu atmosfer çok kaotik ortamdır. Türkiye’nin ikliminin yavaş yavaş yarı kurak iklime gittiğini görüyoruz. Isınma başlıyor. Yaz aylarında tropik gece dediğimiz yani geceleri 20 derecenin üzerinde olan şehirlerimizin sayısı çok arttı. Artık Akdeniz iklimi yok.

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Bu sene bu şekilde oldu. Ama seneye kar yağmayacak değil. Seneye kar göreceğiz. Belki İstanbul’da yarım metre görebiliriz.

Mart kapıdan Doğu Anadolu’da baktıracak. Buralarda 50cm ye yüksekliğe kadar kar olacak. İstanbul’da kar yok. Bu sene kar yağmayacak demiştik. Haftaya pazartesiden itibaren İstanbul ve Marmara’da sıcaklıklar yükselecek.

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Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarınki uyarıları şöyle:

Salı günü Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların batı kesimlerde Salı günü akşam saatlerden sonra, doğusunda ise Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAKAN YERLİKAYA: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunulduğunu açıkladı. Yerlikaya, şunları söyledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle;

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2 ilimizde Turuncu Uyarı, 14 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.

Turuncu Uyarı verilerin illerimiz: Muğla Antalya

Sarı Uyarı verilen illerimiz: Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman.

Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.

112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.