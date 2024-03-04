Son dakika... KÃ¶k maaÅŸlar deÄŸiÅŸti mi MaaÅŸlarÄ± etkileyecek rakamlar belli oldu

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Emeklileri yakÄ±ndan ilgilendiren enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n bu yÄ±la iliÅŸkin ikincisi aÃ§Ä±klandÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± alanlarÄ± daha da yakÄ±ndan ilgilendiren enflasyon rakamlarÄ±na gÃ¶re Temmuz ayÄ±nda kÃ¶k maaÅŸlarda artÄ±ÅŸ yaÅŸanacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, kÃ¶k maaÅŸÄ± 10 bin liranÄ±n altÄ±nda olan tÃ¼m emeklilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± 10 bin liraya yÃ¼kseltileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli aylÄ±ÄŸÄ± 10 bin lira olmuÅŸtu.

Ancak emekliler 10 bin liranÄ±n altÄ±nda kÃ¶k maaÅŸa sahip olduklarÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klanan enflasyon rakamlarÄ±yla birlikte kÃ¶k maaÅŸlarÄ±nda da artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

BugÃ¼n aÃ§Ä±klanan enflasyonla birlikte iki aylÄ±k olarak kÃ¶k maaÅŸa yansÄ±yacak kÃ¼mÃ¼latif artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 11.53 oldu. Bu orana Mart, Nisan, MayÄ±s ve Haziran aylÄ±k enflasyon verilerinin kÃ¼mÃ¼latif toplamÄ± eklendiÄŸinde Temmuz ayÄ±nda kÃ¶k maaÅŸlarÄ±n ne olacaÄŸÄ± belli olacak.

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SSK VE BAÄž-KURLULARIN KÃ–K MAAÅžI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± alanlar kÃ¶k maaÅŸÄ± bulmak iÃ§in farklÄ± yÃ¶ntemleri kullanmasÄ± gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar iÃ§in e-Devlet'e giriÅŸ yapÄ±p arama kÄ±smÄ±na 4A Emekli AylÄ±ÄŸÄ± yazÄ±p Ã§Ä±kan ilk baÄŸlantÄ±ya tÄ±klamasÄ± gerekiyor.Â

ArdÄ±ndan gelen sayfada "Detay" kÄ±smÄ±na tÄ±klayÄ±p aÃ§Ä±lan pencerede en alt kÄ±sÄ±mlarda yer alan "5510 Ek 19 MiktarÄ±" yazan yerdeki tutarÄ± 10 bin liradan Ã§Ä±karmasÄ± gerekiyor. BÃ¶ylece kÃ¶k maaÅŸ ek Ã¶deme dahil ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oluyor.

BaÄŸ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kÄ±smÄ±na "4B Emekli AylÄ±ÄŸÄ±" yazÄ±p Ã§Ä±kan ilk baÄŸlantÄ±ya tÄ±klamasÄ± gerekiyor.

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ArdÄ±ndan gelen pencerede "4B Emekli AylÄ±k Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanÄ±z tÄ±klayÄ±n" sekmesini tÄ±kladÄ±ktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait dÃ¶kÃ¼m gÃ¶rÃ¼lecektir.

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SayfanÄ±n en altÄ±nda "Ek Madde 19 Ä°ntibak Fark TutarÄ±" yazan yerin karÅŸÄ±sÄ±ndaki rakamlarÄ± 10 bin liradan Ã§Ä±karÄ±nca kÃ¶k maaÅŸÄ±nÄ±zÄ± ek Ã¶deme dahil bulabilirsiniz.Â