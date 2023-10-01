Orhan Şen'den İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak! 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

Haberin Devamı

İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü. Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.

Haberin Devamı

Dışarıda yağmura yakalanan vatandaşlar kendini korumak için yol ararken bir kişinin yağmura aldırmadan spor yapması ise dikkat çekti.

"ÇOK ŞİDDETLİ OLACAK"



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, uyarılarını şöyle sıraladı:

Bugün pazar sabah saatlerinden öğlene kadar İstanbul'un Avrupa yakasında çok şiddetli yağış yıldırım dolu olasılığı var. Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Başakşehir, yeni havaalanı risk yüksek. Öğleden sonra etkisini kaybediyor.

Öğleden sonra yağış Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Hatay kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli.

Bu gece ve yarın Doğu Karadeniz'de sel ve taşkın riski yüksek. Ordu dan Artvin'e kadar olan bölge ani sel yıldırım dolu riski çok yüksek görünüyor. Aman dikkat.

43 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberin Devamı

Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.