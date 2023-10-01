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Orhan Şen'den İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak! 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 08:22

Yurt genelinde etkili yağışlar devam ediyor. İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet ve montlarla kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına sığındı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Aman dikkat' diyerek şiddetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji, 43 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

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İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü. Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.

Orhan Şenden İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm


Dışarıda yağmura yakalanan vatandaşlar kendini korumak için yol ararken bir kişinin yağmura aldırmadan spor yapması ise dikkat çekti.

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"ÇOK ŞİDDETLİ OLACAK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, uyarılarını şöyle sıraladı:

Bugün pazar sabah saatlerinden öğlene kadar İstanbul'un Avrupa yakasında çok şiddetli yağış yıldırım dolu olasılığı var. Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Başakşehir, yeni havaalanı risk yüksek. Öğleden sonra etkisini kaybediyor.

Öğleden sonra yağış Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Hatay kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli.

Orhan Şenden İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

Bu gece ve yarın Doğu Karadeniz'de sel ve taşkın riski yüksek. Ordu dan Artvin'e kadar olan bölge ani sel yıldırım dolu riski çok yüksek görünüyor. Aman dikkat.

43 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Orhan Şenden İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Orhan Şenden İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm



KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Orhan Şenden İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.

Orhan Şenden İstanbul için kritik uyarı: Şiddetli olacak 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Sağanak

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