Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kadıköy'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenç Dağüstün'ün, Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserden sonra parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler A.T. ve O.E, "basit yaralama" suçundan adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, A.T. ve O.E'nin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
OLAY
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde düzenlenen konserde sahne aldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Dağüstün'ün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.