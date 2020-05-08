‘Önce anaokulu ve ilkokullar açılmalı’

Okulların açılmasının ‘normalleşme’ sürecinin bir parçası olarak görüldüğü ifade edilen Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEN raporu yayınlandı. Raporda, “Okullar ister haziran ayı başında ister ağustos veya eylül ayında açılsın, okula dönüş hiçbir şekilde okullar kapanmadan önceki normal koşullarda olamayacak” denildi. Raporda özetle şu ifadelere yer verildi:

KAYIPLARI FAZLA

- Başlangıçta okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullar açılabilir. Çünkü bu kademelerdeki öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla öğrenmelerinde kayıpların daha fazla olacağı öngörülüyor. Ayrıca bu yaş gurubu çocukların ebeveynlerinin çalışabilmesi için okulların açık olması gerekiyor.

- Uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan, ailede yeterli destek alamayan, kırsal kesimde görece izole yerleşim yerlerinde yaşayan veya COVID-19 vakasının bulunmadığı yerleşim yerlerindeki öğrenciler için okullar daha erken açılabilir.

- Bazı dersler veya bir dersin bir kısmı uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Böylece okuldaki öğrenme süresi azaltılarak öğrencilerin dönüşümlü olarak, küçük gruplar halinde okula gelmesi sağlanabilir.

- Yüz yüze eğitimi zorunlu kılan meslek eğitimi veya uygulamalı beceri eğitimi veren okullar öncelikli olarak açılabilir.

- Sağlık riski yüksek olan öğretmenler tespit edilip, bu gruptaki öğretmenler için farklı çalışma düzenlemeleri yapılabilir, uzaktan eğitim sürecini yönetmeleri sağlanabilir.

- Okullar yeniden açıldığında ailelere çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda esneklik sunulabilir.