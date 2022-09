Omega-3 mucizesi: Kötü kolesterolü yüzde 65 azalttı

Haberin Devamı

YENİ yapılan bir araştırma, küçük tanecikli kötü kolesteroller ile trigliserit değerleri üzerinde yüksek doz Omega-3 kullanımının tedavi edici etkisi olduğunu gösterdi. Lipids in Health and Disease isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Gediz Doğay Us, imza attı. Us, master eğitimi için bulunduğu İngiltere’deki Chester Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği araştırmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

44 HASTADA DENENDİ

“Araştırmamızda yüksek kolesterolü olan ve ilaç kullanan 44 hastayı seçtik ve 2 gruba böldük. Bir gruba plasebo, diğerine ise 4 gram EPA ve DHA içeren Omega-3 verdik. 4 gram Omega-3, mega doz dediğimiz yüksek bir doz ve tamamen tedavi amaçlı kullanılıyor. Bu araştırmanın sevindirici yanı ise Omega-3’ün kalp krizi açısından en tehlikeli kolesterol türü olan ‘küçük tanecikli kötü kolesterolü’ azalttığını görmemiz oldu.

Haberin Devamı

8 HAFTA MEGA DOZ

Hastalar 8 hafta boyunca mega doz dediğimiz 4 gram oranında Omega-3 kullandı. Bu doz tamamen tedavi amacıyla kullanılan bir doz. Bu oranda Omega-3’ü hastalara kolesterol ilaçlarıyla birlikte verdik. 22 hastamızda kötü kolesterolün, plasebo kullanan 22 hastaya göre yüzde 65 oranında azaldığı görüldü. Yine Omega-3 kullanan 22 hastada trigliseritler ise yüzde 21.5 oranında azaldı.

HANGİ BESİNLERDE VAR

Balık, semizotu, ceviz, keten tohumu, chia tohumu Omega-3 içeriyor. Kuzey ülkelerinde bulunan yağlı balıklarda Omega-3 diğerlerine oranla daha fazla bulunuyor.

KALP KRİZİ VE İNME NEDENİ

Gediz Doğay Us, kötü kolesterolle ilgili de şunları söyledi: “Kalp ve damar sağlığı açısından en riskli kolesterol türü, küçük tanecikli kötü kolesteroller. Bu kolesterollerin yapıları gereği çok yoğun ve ufak çaplı oldukları için damarları tıkama ve kalp krizi, inme gibi olaylara neden olma riski daha yüksek.”