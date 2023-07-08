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Olur yani hayat devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim
Olur yani hayat devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin kaybedilmesinin getirdiği ciddi bir travma olduğunu belirterek, “Ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil. Olur, yani hayat devam ediyor. Nehir akıyor, siz o nehirde yüzmek ve karşıya geçmek zorundasınız” dedi.

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TV100’e konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Hepimiz çok iyi inanmıştık, yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil. Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Dolayısıyla hayal kırıklığını kronik hale getirmeden tam tersine, yani kazandığımız pek çok avantajı öne çıkararak, halka moral vererek bunu götürebilirsiniz.

Biz bugün 11 büyük kenti aldık. Bunlara Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz.

EN BÜYÜK ARZUM DAVALARIN AÇILMASI

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(Fezlekeler) Tabii benim en büyük arzum davaların açılması; benim istediğim bütün delillerin de hâkim tarafından ve savcı tarafından toplanması. O zaman gerçekler çok daha net ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.”

CHP HATAY’DA DEPREM

- CHP’de mahalle delege seçimleri devam ederken sürpriz bir kararla Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van ve Hakkâri’de il başkanları görevden alınmıştı. MYK toplantısından sonra ilan edilmeyen başka bir görevden alma operasyonu ise Hatay teşkilatında gerçekleşti. 28 Mayıs’taki ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 91.35’le CHP Lideri’nin en yüksek oyla çıktığı ilçelerden Defne’nin teşkilat başkanı Akın Parlakyıldız ve yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden alındı. Arsuz, Erzin ve Belen ilçe yönetimlerinin de görevlerine son verildi.

Görevden almaların Hatay İl Başkanlığı’na devredilen yetkiyle yapıldığı belirtildi. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “MYK toplantısı sonrasında yetki bize devredildi ve biz görevden aldık” dedi. (Bülent SARIOĞLU/ANKARA)

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim

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