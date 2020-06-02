Oltalar balık doldu

Kısıtlama öncesi olta balıkçılarının uğrak yeri olan İstanbul Galata Köprüsü’ndeki manzara da eskiye döndü. Gece yarısından itibaren köprüye gelen balık tutkunları oltalarını atıp beklemeye başladı. Bazı balıkçılar maske takarken bazıları ise maskesizdi. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen balıkçılar köprü üzerinden salladıkları oltalarla eski günlere dönüş mutluluğu yaşadı. Bebek sahili de olta balıkçılarının uğrak yeriydi. 20 yıldır Bebek’te balık tutan Ercan Yeşilyurt, “İlk defa bu kadar oltamdan ayrı kaldım, balık tutmak benim için tutku. Her gün işe gitmeden burada balık tutarım. Bu sene 2 ay oltam öylece evde yattı. Sabah 5’te geldim, geldiğimden beri 2 kova balık tuttum. Balık tutmayı çok özlemişim” dedi.