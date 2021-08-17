Ölçer Apartmanı'nda kızı ile 3 torununu kaybetti! Yürek yakan sözler

Bozkurt ilçesinde yaşayan Salim Avcı, yaşanan sel felaketi sırasında yıkılan Ölçer Apartmanı'nda olan kızı Meryem (38), torunları Şule Nur (13) ve Şevval (6) ile hala bulunamayan torunu Şeyma Avcı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Arama çalışmaları sırasında cenazeleri Ezine Çayı'nda bulunan Meryem ile Karadeniz'de bulunan Şule Nur ve Şevval Avcı dün Şen Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Üç yaşındaki Şeyma Avcı'yı ise arama çalışmaları sürüyor.

Meryem Avcı'nın babası Salim Yıldız (58), AA muhabirine, sel felaketi yaşandığı sırada fındık toplamak için köyde olduğunu söyledi.

Kızının telefonla kendisini aradığını belirten Yıldız, "Kızım bana telefon etti. 'Baba, sel arabayı aldı, götürdü, biz güvendeyiz.' dedi. Sel geliyor, binaya vuruyor, yıkılıyor... Burada suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Üç torunum ve bir kızım, benim vücudumun yarısı gitti. Acım çok büyük." dedi.

Yıldız, suçluların cezalandırılması için mücadele edeceğini belirterek, "Emniyete gidip durumu anlattık, ifademizi verdik." diye konuştu.

Bölgede kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken Yıldız, İnebolu Devlet Hastanesi önünde kayıp torunundan gelecek bir haber için umutla bekliyor.

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