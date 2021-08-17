Son dakika: Sel bölgesinde okul seferberliği! Tamamen çamurla kaplıydı... Çalışmalar hız kazandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için dün akşam başlattıkları çalışmalarda sona yaklaştı.

Bu apartmanın yanındaki Yıldız Apartmanı sakinleri de eşyalarını tahliye etti.

İŞ YERLERİ TEMİZLENİYOR

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ve sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse arama kurtarma, temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.

CNN TÜRK muhabiri Mustafa Berber, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara ilişkin son gelişmeleri aktardı...

Şu an Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bölgedeki çalışmaları ekranlarına getiriyoruz ama 6 Eylül'de açılması planlanan okullar için çalışmalar hız kazanmış durumda. AFAD gönülleri okulda zarar gören sıraları, oturulacak olan sıraları, öğretmen masalarını dışarı çıkararak yıkıyorlar. Sonrasında içeri götürerek kurulayıp yeniden öğrencilerin kullanabilmesi için hazır hale getiriyorlar.

Şans eseri okullar kapalı, içeride kimse yoktu ama su sınıfların içine kadar girdi ve çamurlarla doluydu burası. Ekipler kepçelerle burayı temizlediler.

BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen bölgelerde okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz." demişti. Özer, bölgedeki öğretmenlerin başta barınma olmak üzere her türlü ihtiyacının karşılanması için harekete geçtiklerini ifade etmişti.

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