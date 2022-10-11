Olay yeri inceleme polisleri vahşeti anlattı

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Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Olay Yeri İnceleme polisi Uğur A. şunları anlattı: “Bize olay yangın şeklinde bildirildi. Evde ilk yaptığımız kontrolde en fazla bulgunun yatak odasında olmasından dolayı yangının orada başladığını değerlendirdik. Yatak ve yastıkta yangına neden olduğunu düşündüğümüz izler gördük. Yatak odasından mutfağa ve banyoya kadar yere damlamış, yatak odasında bulduğumuz izlerle aynı renkte damlalar vardı. Yaralanan kişinin yaralandıktan sonra ilk lavabonun olduğu yerlere gittiğini düşündük. Mutfak ve banyo lavabolarında elle dokunulmuş gibi izler vardı” dedi.

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‘YATAK VE YASTIK YANMIŞTI’

Tanık olarak dinlenen diğer polis memuru Veysi B. ise “Yatak odasına doğru gittiğimizde yerde yanmış vaziyette peçete parçası gördük. Yatak ve yastık kısmi olarak yanmış vaziyetteydi, siyah kurum gibi izler vardı. Aynı izden mutfak ve banyo lavabosunda da bulunmaktaydı. Yatak odasında yatağın ayakucunda duran metal bir tas gördük. Tasın içerisinde bir sıvı vardı ama sıvının ne olduğunu anlamadık” dedi.

Duruşmada söz alan sanık Mehmet Yıldız ise “Olay kaza sonucunda meydana geldi. Ben Yasemin’i öldürme gibi bir düşünceye kapılmadım. Benim hayatla ilgili hayallerim vardı” diye ifade verdi.