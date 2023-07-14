'Okuyamazsın' dediler, okuduğu okula öğretmen oldu! Asperger sendromlu Ergüven'den hayat dersi

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Yüksek işlevli otizm türlerinden biri olduğu düşünülen Asperger sendromuna sahip 22 yaşındaki Günsu Ergüven, okul çağlarında sık sık akran zorbalığına maruz kaldı. Ona “Okuyamazsın” diyenlere kulak asmayan Ergüven, önce Manisa Güzel Sanatlar Lisesi sonra da DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü okudu. Geçen ay üniversiteden mezun olan Ergüven, kendisinin de uzun yıllar eğitim gördüğü, sadece özel çocuklara eğitim veren bir müzik okulunda öğretmenliğe başladı. Yetenekli öğretmen, kendi hikayesinden de yola çıkarak öğrenci ve velilerine eğitim hayatında neler yapılması gerektiğinin anlatıyor, özel çocukları müzikle buluşturuyor. Ergüven, sadece özel çocuklara değil, kendisine “Okuyamazsın” diyenlere de güzel bir ders veriyor.

"ASLA YILMADIM"

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Ergüven, “Lise yıllarımda benimle dalga geçenler oluyordu. Bana ‘Yapamazsın’ diyorlardı ama ben asla yılmadım. Üniversitede akran zorbalığı yaşamadım. Üniversite yıllarım çok güzel geçti. Şu anda da öğrencilerimle aram çok iyi. Çok iyi öğrenen öğrencilerim var. Göz temasını çok iyi koruyan öğrencilerim var. Ben derslerimde hem öğrencilerime hem de velilere Aspergerli olduğumu söylüyorum.

Otizmli öğrencilere ve velilerine tavsiyem, asla yılmamaları. Anneler, çocuklarını müzikle buluştursun. Müzik, otizmli çocukları rahatlatıyor. Bana ‘Okuyamazsın’ diyenlere başardığımı gösterdim. Şu an bu konumum onlara güzel bir ders oldu” diye konuştu.

OKUDUĞU OKULA ÖĞRETMEN OLDU

Sıradışı Çocuklar Güzel Sanatlar Akademisi Kurucusu Tuğrul Öztürk, “Biz burada özel bireylere müzik eğitimi veriyoruz. Yaklaşık sekiz yıldır özel çocuklarla çalışıyorum. Burada yaş gözetmiyoruz. Bir yaşında öğrencimiz de var, 30 yaşında öğrencimiz de var. Buradaki amacımız çocukların yaşamına dokunabilmek, onların yaşamını daha huzurlu hale getirmek. Günsu ile de yaklaşık altı yıl önce yollarımız kesişti. Kendisi burada eğitim gördü. Hatta Sıradışı Orkestra’nın şefliğini de yaptı. Şimdi en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Benim yanımda öğretmenliğe başladı. Özel çocukların özel çocuklara eğitim vermesi benim en çok istediğim şeydi” ifadelerini kullandı.

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DİĞER ÇOCUKLARA DA UMUT OLUYOR

Akran zorbalığının çok ciddi bir boyutta olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

“Burada hem eğitimcilere hem de ailelere çok önemli görevler düşüyor. O çocukları anlamak gerekiyor. Biz burada onlara sevgiyle yaklaşıyoruz. Çocuklara saygıyla yaklaşıyoruz. Günsu’da da müthiş bir gelişim görüyorum. Çok daha pozitif biri oldu ve o da artık çocuklara örnek olan bir eğitimci. Şimdi birlikte çalışıyoruz ve inşallah burada birçok çocuğun hayatına dokunacak. Birçok aileye de umut olacak. Şu an Günsu'nun burada eğitmen olması o kadar çok aileye umut oluyor ki, ‘Bizim çocuğumuz da bunu başarabilir mi?’ diyorlar.”