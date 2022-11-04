Okullaşma oranında kızlar ilk kez birinci

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Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2023 bütçesini sunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullaşma oranlarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi:

5 YAŞTA SIÇRAMA

“2000’li yıllarda 5 yaşında yüzde 11 olan okullaşma oranı 2022 yılında yüzde 97’ye, ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99.63’e, ortaokulda yüzde 99.44’e yükseldi. Artışın en çarpıcı olduğu eğitim kademesi ise ortaöğretim. 2012 yılında hayata geçirilen 4+4+4 sisteminin de önemli katkıları neticesinde ortaöğretimde yüzde 44 olan okullaşma oranı yüzde 95’e çıktı. 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 9’dan yüzde 14’e, 4 yaşta yüzde 16’dan yüzde 35’e yükselttik. 5 yaşta ise okullaşma oranını kısa sürede yüzde 65’ten yüzde 97’ye ulaştırdık. 2022 sonuna kadar 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100’e çıkaracağız. Böylece zorunlu eğitim öncesinde tüm öğrencilerimizin en az bir yıl okul öncesi eğitim alma hedefini gerçekleştirmiş olacağız. Okul öncesi eğitimde 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını 2023 yılında OECD ortalamasına ulaştırmayı hedefliyoruz.

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ÇOK ÖNEMLİ MESAFE

Son 20 yılda okullaşma oranlarında meydana gelen iyileştirmelerden en çok kız çocuklarımız yararlandı. Tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının eğitime katılımı yakından takip edildi, en büyük gelişme ise ortaöğretim düzeyinde yaşandı. 2000’li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39.2 iken bugün yüzde 95’e yükseldi. Üstelik 2000’li yılların başında okullaşma oranlarının görece düşük olduğu birçok ilde kız çocuklarının okullaşma oranı ilk kez erkek öğrencileri geride bıraktı. Dolayısıyla ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununu çözmede çok önemli mesafe alındı.”

TERK RİSKİNE ERKEN UYARI

Bakan Özer, okulu terk eden öğrencilere yönelik özel önlemlerin alındığını söyledi:

“Son bir yılda özellikle ortaöğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandık. 2023 yılında tüm eğitim kademelerinde okul terk riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı ve kayıt dışı öğrenci çağ nüfusu için takip sistemi kuracağız.”

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BÜTÇENİN % 14.6’SI EĞİTİME

Bakan Özer YÖK, üniversiteler ve diğer bakanlıklara ayrılan kalemlerle birlikte eğitim bütçesinin 651 milyar 377 milyon 155 bin lirayla 2023 bütçesinin yüzde 14.6’sını oluşturduğunu açıkladı.