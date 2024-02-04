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Okullarda müfredat değişecek

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#Müfredat#Müfredat Değişikliği
Okullarda müfredat değişecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öğretmenler Odası Buluşmaları” kapsamında Ankara’da düzenlenen programda meslektaşlarıyla bir araya geldi.

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Müfredat değişikliğini yakında kamuoyuna açıklayacaklarını belirten Bakan Tekin, “Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek, canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Bakan Tekin, hayata yeni geçirdikleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesindeki müzik ilk ve ortaokulunu hatırlatarak tematik spor okullarıyla ilgili federasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. ◊ Eğitim Servisi

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#Yusuf Tekin#Müfredat#Müfredat Değişikliği

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