Okullarda ikinci ara tatil ne zaman?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci henüz sömestr tatilinden çıkmasına rağmen, şimdiden ara tatil tarihine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'in açıkladığı ikinci dönem ara tatil tarihi...

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.