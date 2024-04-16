Okullarda dersbaşı

Haberin Devamı

Okulun ilk gününü İstanbul’da 1871 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Melih Sancar Ortaokulu’nda izledik. Öğrenciler hem öğretmenleriyle hem de arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğu içindeydi. Sabah saatlerinde okul bahçesinde sıra olduktan sonra İstiklal Marşı’nı okuyan öğrencilerle bayramla birleşen ara tatilin nasıl geçtiğini konuştuk.

ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM

6’ncı sınıf öğrencisi Havva Zirek, tatilde hem akrabalarıyla bayramlaştığını hem de ders çalıştığını belirterek, “Arkadaşlarımı çok özledim. Yeniden onlarla bir araya geldiğim için mutluyum” dedi. Arkadaşını özleyenlerden biri de 6’ncı sınıf öğrencisi Mehmet Ali Çelik’ti. Çelik, “Tatilde ailemle İzmir’e gittim. Orada hem dinlendim hem de akrabalarımla bayramlaştım” diye konuştu.

BOL BOL HARÇLIK

Haberin Devamı

Bayramın en iyi yanlarından birinin harçlık toplamak olduğunu dile getiren 6’ncı sınıf öğrencisi Beyza Eşiyok, “Ancak tatilin son günlerinde okullar açılacağı için kendimi biraz stresli hissettim” dedi. 8’inci sınıf öğrencisi Miraç Turan ise, “Tatil boyunca gezdim. Ayrıca bu yıl LGS’ye gireceğim için tatilin birkaç gününü de sınava hazırlanmaya ayırdım” diye konuştu. Tatil boyunca kitap okuyup resim yaptığını söyleyen 8’inci sınıf öğrencisi Çağlanur İnce de, “Bayramları çok seviyorum çünkü insanlar ancak böyle dönemlerde birbirlerine vakit ayırıyorlar” dedi.

VAPUR HATIRASI

Tatili İstanbul’un turistik semtlerini ziyaret ederek geçiren 8’inci sınıf öğrencisi Esma Nur Turan, “Eminönü’nde vapura bineceğimiz zaman büyük bir kalabalıkla karşılaştık. İnsanların arasında hareket etmek ve hatta Boğaz manzarasını görmek zor oldu. Ancak yine de oldukça keyif aldım çünkü İstanbul’u çok seviyorum” diye konuştu. Ömür Dikgezen ise, “Okulu özlemişim ve dönemi başarıyla tamamlamak için kendimi çok hazır hissediyorum” dedi.

NEŞELİ SESLER

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası sosyal medya mesajında “Kısa bir aradan sonra çocuklarımızın neşeli sesleri bugün okul koridorlarında yankılandı. Eğitime emek veren, eğitimde çağın ritmini yakalamak ve geleceğin inşası için çaba sarf eden meslektaşlarımızla güzel ülkemizin evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek için yeni bir haftaya başlıyoruz” dedi.