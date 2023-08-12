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Okullarda 100’üncü yıl hazırlığı

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin#Cumhuriyeti
Okullarda 100’üncü yıl hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları” konulu genelge il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılının nasıl kutlanacağı anlatılan genelgeye göre; okullarda kutlama komisyonları kurulacak, gaziler kurumlara davet edilecek, Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarını ele alan faaliyetler yapılacak. 100. yıl kutlamalarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüleceği belirtilen genelgede yer verilen maddelerden bazıları özetle şöyle:

Okullarda 100’üncü yıl hazırlığı

EN BÜYÜK COŞKU 29 EKİM’DE

- Tören ve etkinlik programlarının hazırlanıp uygulanması için milli eğitim müdürlüklerinde ve okullarda kutlama komisyonları oluşturulacak.

- Komisyon ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kutlamaların önemine uygun faaliyetler planlayacak.

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Cumhuriyet Bayramı haftası ve yıl içerisinde Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, istiklal, istikbal, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt sayılma konularını ele alan faaliyetler düzenlenecek.

En kapsamlı organizasyonlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında ve 29 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.

Okullarda 100’üncü yıl hazırlığı

GAZİLER DAVET EDİLECEK

- Hazırlanacak programlarda çocuk ve gençlerin milli şuurunun, manevi değerlerinin geliştirilmesine de özen gösterilecek.

- Okullara şehit yakınları, gaziler davet edilecek, şehit yakınları ve gazilerin etkinliklerde yer almasına özen gösterilecek.

- Eğitim kurumları, kutlamaları öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecek, yakın konumda olan eğitim kurumları yapacakları etkinlikleri birlikte de hazırlayabilecekler.  

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin#Cumhuriyeti

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