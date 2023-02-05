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Okullar yarın açılıyor... ‘2. yarıyıl’ genelgesi

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#İçişleri Bakanlığı#OKUL#Yarıyıl
Okullar yarın açılıyor... ‘2. yarıyıl’ genelgesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri’ genelgesi gönderilerek, eğitim kurumları çevrelerinde trafik kazası ve asayiş olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması istendi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, genelgede 6 Şubat’ta başlayacak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasının önemli olduğu kaydedildi. Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar çözülecek, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacak. 

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#İçişleri Bakanlığı#OKUL#Yarıyıl

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