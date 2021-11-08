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Okullar ne zaman kapanacak? 1 haftalık ara tatil ne zaman başlıyor? MEB bilgisi

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Okullar ne zaman kapanacak 1 haftalık ara tatil ne zaman başlıyor MEB bilgisi

Okullarda tatilin ne zaman başlayacağı kasım ayı devam ederken öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk ara tatil dönemine girecekler. Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde alacaklar. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? İşte, MEB 2021 2022 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ilk ara tatilin tarihi.

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Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 1 haftalık ilk ara tatil için geri sayım hem öğrenciler hem de veliler tarafından devam ediyor. MEB'in ara tatil programına göre 6 Eylül 2021'de başlatılan birinci dönem, ilk ara tatile kadar sürecek. İlk ara tatilde öğrenciler 9 gün dinlenme fırsatı yakalayacaklar. Süreç devam ederken gözler ara tatil tarihine çevrildi. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İşte, 1 haftalık tatil olarak da bilinen 2021 yılına ait ara tatiller hakkında detaylı bilgiler

KASIM ARA TATİLİ VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;

"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

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MAZERET KAPSAMINA NELER GİRECEK?

"Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."

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