Okullar açılana kadar aşıları yaptırın

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İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Çınla Nişli Kaya, “Okullar açıldığında bulaşma hızı daha da artacak. Mevsim itibarıyla üzerine grip veya rinovirüs gibi başka birtakım viral enfeksiyonlar da ekleneceği için teşhis edilmesi, vakaları ayırmak çok daha zor olacak. O nedenle eylüle bırakmadan, okullar kapalıyken eksik aşılı olanların aşılarını tamamlatmasını öneriyoruz” dedi.