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Okullar açılana kadar aşıları yaptırın

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#Okul#Aşı#Çocuk
Okullar açılana kadar aşıları yaptırın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Son birkaç yıla kadar çocukluk çağı aşılama başarısında yüzde 98’lik aşılama oranlarıyla Avrupa’da ilk sıralarda yer alan Türkiye, pandemide birinci basamak aşılama süreçlerinin kesintiye uğraması, yoğunlaşan göç dalgaları ve özellikle son birkaç yıldır artan aşı karşıtlığı ve kararsızlığının da etkisiyle Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerinde ‘kızamık vaka sayısında’ Avrupa birincisi oldu.

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İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Çınla Nişli Kaya, “Okullar açıldığında bulaşma hızı daha da artacak. Mevsim itibarıyla üzerine grip veya rinovirüs gibi başka birtakım viral enfeksiyonlar da ekleneceği için teşhis edilmesi, vakaları ayırmak çok daha zor olacak. O nedenle eylüle bırakmadan, okullar kapalıyken eksik aşılı olanların aşılarını tamamlatmasını öneriyoruz” dedi.

 

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#Okul#Aşı#Çocuk

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