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Okuldaki etkinlikte dansöz oynatan müdür görevinden alındı

#Hıdrellez Ve Anneler Günü#Dansöz#OKUL
Okuldaki etkinlikte dansöz oynatan müdür görevinden alındı

Bir ilkokulda düzenlenen Hıdrellez ve Anneler Günü etkinliğinde dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatırken, okul müdürü C.Ş. de görevden uzaklaştırıldı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki ilkokulda geçen ay Hıdrellez ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul aile birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı. O anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepkilere neden oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı.

'İMAM HATİP DEĞİL'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: “İlimizdeki bir ‘İmam Hatip Ortaokulu’ hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir.”

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#Hıdrellez Ve Anneler Günü#Dansöz#OKUL

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