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Okulda skandal iddia! Çocukları karanlık odaya kapattığı iddia edilen eğitmen görevden uzaklaştırıldı

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#Okul#Antalya#Ders
Okulda skandal iddia Çocukları karanlık odaya kapattığı iddia edilen eğitmen görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 14:51

Antalya’da bir ilkokulda, spor eğitmeni A.U., sınıfta konuşan 6 yaşındaki çocukları karanlık odaya kapattığı öne sürüldü. Spor eğitmeni A.U. ders boyunca duvara döndürüp beklettiği şikayeti üzerine görevden alındı.

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Konyaaltı ilçesindeki Siteler Mahallesi İlkokulu’na, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı başında, Halk Eğitim Merkezi tarafından spor eğitmeni olarak A.U. görevlendirildi. Okulda 1’inci sınıflara spor eğitimi veren A.U. hakkında veliler, konuşan çocukları ders boyunca spor salonundaki karanlık bir odaya kapattığı, bazılarını ise duvara döndürerek beklettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

SINIFIN SPOR DERSİ İPTAL EDİLDİ

Veliler, imzalayarak okul idaresine teslim ettiği şikayet dilekçesinde aynı zamanda, 6 yaşındaki çocukların olumsuz etkilenmesi nedeniyle eğitmenin değiştirilmesini talep etti. Sonrasında okul yönetimiyle görüşen veliler, hiçbir gerekçe gösterilmeden çocuklarının bulunduğu sınıfın aldığı spor dersinin iptal edildiğini öğrendi. Şikayet sonrası A.U., görevden alındı. (DHA)

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#Okul#Antalya#Ders

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