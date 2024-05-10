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Öğretmenler öldürülen meslektaşları İbrahim Oktugan için grevde... İstanbul'da okullar boş kaldı

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#Öğretmen#Grev#İbrahim Oktugan
Öğretmenler öldürülen meslektaşları İbrahim Oktugan için grevde... İstanbulda okullar boş kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 10:18

İstanbul Eyüpsultan’da, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından olayı protesto etmek amacıyla Türk Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli sendikalara üye öğretmenler, bugün derse girmedi. Kartal'daki bazı okullar, grev nedeniyle boş kaldı.

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Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı. Bugün Kartal'da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu grev nedeniyle boş kaldı. Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.

Sadece bir öğrenciyle okula gelen servis şoförü Adem Ayka, "Grev olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki grevi olacağını söylediler. O yüzden de bir tane öğrenci ile geldim. Öğrenci gelmedi. Normalde kapasitemize göre alıyorduk 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir tane öğrenciyle geldik, dersler boş geçecek diye. Gruplardan yazdılar, 'Gelmiyoruz.' diye." dedi.

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Öğrencisini okula getiren bir veli ise, "Öğretmen geldi diye bir duyum aldım ama. Sendikaya bağlı öğretmenler bıraktı diye biliyorum. Sendikaya bağlı olmayan öğretmenler gelmek zorunda kaldı." diye konuştu.

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#Öğretmen#Grev#İbrahim Oktugan

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