Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı Koca öğretmenlerin aşı takvimini açıkladı

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama süreci hızla devam ediyor. Belli bir yaşın üstündeki vatandaşlar için aşılama devam ederken, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama geldi. Koca, yüz yüze eğitime geçecek okullar için Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığı belirterek, şubat sonuna doğru öğretmenlerin aşı olacağını söyledi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koca, soru üzerine yüz yüze eğitime geçecek okullar için Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığını ifade ederek, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacağını belirten Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." diye belirtti.

Bir başka açıklamasında ise BakanSelçuk, "Dünyada aşılama konusunda Türkiye'den hızlı bir seyir yok, aksine Türkiye'de hızlı bir seyir var. Diyelim ki Fransa, Hollanda 8 Şubat'ta açacak. 'Okulları açarken öğretmenlerimiz aşılandı mı, aşılandıysa açalım.' diye açmıyorlar. Aşılama bir süreç, okulların açılması ikinci bir süreç. Elbette bu ikisini birleştirmekle ilgili temenniler, beklentiler var. Zaten o yüzden açılacak olan sınıfların öğretmenlerini öncelikle şubat ayı sonuna kadar aşılama planlaması yapalım diye konuştuk. Açılacak olan sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Geçtiğimiz perşembe günü bu öğretmenlerimizin bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Şimdi o planlama süreci işliyor. Daha sonra da standart prosedür hayata geçecek." diye konuşmuştu.

Bakan Selçuk, sağlık çalışanları ve yaşlılardan sonra ikinci grupta öncelikli olarak öğretmenlerin de olduğunu anımsatarak, aşılamanın önceki karara uygun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Bakan Selçuk, sağlık çalışanları ve yaşlılardan sonra ikinci grupta öncelikli olarak öğretmenlerin de olduğunu anımsatarak, aşılamanın önceki karara uygun bir şekilde sürdüğünü söyledi.